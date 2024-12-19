灣仔合和商場正式開幕　出租率97%　聖誕高峰期料錄50萬人次

合和商場繼11月初試業後，今日（19日）正式隆重開幕，並聯乘日本國民家品店NITORI舉行盛大開幕典禮。目前合和商圈零售面積佔地達78萬平方呎，提供超過100間商舖，出租率達97%。發展商預料，聖誕假期間商場將迎來高峰客流，錄得逾50萬人次到訪。



合和實業物業總監范永雄表示，商場自11月初試業起，每日平均人流量為25萬至30萬人次，表現較預期理想。他透露因睇好聖誕及新年假期將迎來客流高峰，特意選在聖誕前開幕，預料將錄得逾50萬人次到訪。

零售市道方面，他指出近期有不少新商場開幕，反映行業對零售市場仍有信心。加上一簽多行等政策帶動及啟德體育園的落成，相信明年市道可望回升。目前商場的出租率達97%，提供超過100間店舖。

胡郭秀萍：希望商場開幕令區内居民往來更加便利

而合和實業董事胡郭秀萍出席開幕儀式時致辭指，集團早自70年代已一直紮根於灣仔區，歷經世代起伏。今日見證了合和商場的落成，期望商場的開幕能進一步連結灣仔社區，使半山及皇后大道東與日月星街一帶的居民往來更加便利。同時亦期待合和商場成為居民生活的一部分，為社區注入活力。

合和實業有限公司董事胡郭秀萍。

日本家品店NITORI開幕、全港最大旗艦店

商戶之一的日本國民家品店NITORI亦於今日開幕。NITORI集團代表董事社長白井俊之表示，是次進駐的為集團在香港開設的第三間店舖，亦是全港最大的旗艦店，佔地約50,000平方呎。

除此之外，商場還引入了許多特色商戶，包括佔地30,000及17,000平方呎的大型親子室內遊樂場歡樂天地和Kiztopia；全港首間Nintendo Switch遊戲生活館；及面積逾萬呎、全港最大室內匹克球場館Stackd Pickleball等等。