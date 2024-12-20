華潤隆地20億買房協5商場 成交陸續登記 欣榮花園作價6.25億
撰文：黃祐樺
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房協旗下5個商場，包括長沙灣的喜漾、喜薈、喜盈、喜韻以及土瓜灣欣榮花園的商場於12月初以逾20億元沽出。據資料顯示，新買家以公司名義入市，背後持有人為近年不時入市的中資華潤隆地相關人士。
欣榮花園商場6.25億沽
上述多個商場於本月初以逾20億元沽出，部份商場交易已各自登記。據資料指，當中位於土瓜灣欣榮花園的商場、長沙灣喜薈商場、以及長沙灣喜韻商場及其一籃子車位，最近各以逾6.25億元、1.82億元、1.19億元沽出。
至於，新買家為以MORAL FAME LIMITED名義買入，並包括3名公司董事，當中包括華潤隆地首席投資官吳輝揚等人。
華潤隆地不時入市 7月5.4億買將軍澳藍塘傲商場連停車場
事實上，華潤隆地近年不時入市，如在7月份斥資5.4億元，向麗新（0488）及帝國集團買入將軍澳藍塘傲商場連停車場。而在1月份華潤隆地則斥資3.1億元買入葵芳匯4層巨舖。
至於，房協早前回覆《香港01》表示，早於2024年11月與買家達成買賣協議，將該五個商場連同租約出售，而該批商場屬房協原本已計劃出售的部分非核心投資物業。
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