啟德零售館試業直擊　3座大樓主打「運動遊樂」　200間舖八成租出

啟德體育園內的「啟德零售館」於今日（18日）中午12時正式試業。項目總樓面面積接近70萬平方呎，設有3座主建築，每座最高有5層。未到12點，門外已有過百名市民在門口等候入場，據了解，首300名顧客將獲價值100元的超市禮劵。



首300名顧客獲價值100元超市禮劵

啟德零售館以「運動遊樂Sportainment」為核心概念，總樓面面積接近70萬平方呎，設有3座主建築，每座最高有5層。當中，「啟德零售館1 」設有多個不同類型服裝及運動品牌，當中包括FILA、李寧、迪卡儂、UNIQLO、GU等，同時設有2萬平方呎的美食廣場，當中進駐餐廳包括好鍋日子、敏華餐廳、兩姊妹涼皮等。

以「運動遊樂Sportainment」為核心概念

另外，啟德零售館亦由700米體育大道與體育園區相連接，當中設全港最高17.5米高的有蓋攀石牆。

↓↓啟德零售館試業開幕現場情況↓↓

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日本JOYPOLIS SPORTS進駐、為全球首間海外分館

至於，日本JOYPOLIS SPORTS亦在啟德運動中心開設全球首間海外運動場。場館樓高5層，佔地近3萬平方呎，預計將於本月20日開幕。而該店設有3大主題區，其中3樓以「未來體育館」為主題，提供以運動及電子科技結合的遊戲，另外在該店頂層亦設有餐廳及酒吧。

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目前出租率8成、有接近200間商舖

啟德體育園零售主管黃皓筠表示，零售館目前出租率約有8成，有接近200間商舖，當中有三份一為運動遊樂品牌，同時亦有近30個國際運動品牌及不同類型的運動學院落戶，當中包括香港慶熙跆拳道、香港專業空手道訓練學校、香港專業花式跳繩學校等。

被問及臨近聖誕會否擔心港人北上消費會影響生意，她認為零售館擁有不少全新或全港獨有的店舖，當中包括佔地逾4萬呎、設40條球道的保齡球場、以及多個不同國際運動品牌。同時亦有日本JOYPOLIS SPORTS運動樂園，所以亦有信心可以吸引人流。

另外，隨着啟德體育園逐漸開放，更多大型活動舉行。而零售館日常的營業時間為早上10時至晚上10時，未來將會參考體育園的活動時間，再與商舖商討延長服務時間等安排。

啟德體育園零售主管黃皓筠。（陳葦慈攝）

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叙福樓餐飲集團旗下4個品牌進駐、有3個屬新品牌

叙福樓餐飲高級公關及市務經理黃慧霞表示，集團將有四個品牌進駐零售館，當中有3個屬新品牌。又指，由於啟德附近周邊社區成熟，加上集團銷售策略亦有因應客群作出改變，所以亦不擔心平日會因沒有大型活動而影響生意。

又指會與零售館緊密合作，以及大型演唱會、體育賽事等活動，而作延長營業時間等彈性安排，又指日後日（20日）在啟德體藝館舉行的音樂會亦會是測試點。

叙福樓餐飲高級公關及市務經理黃慧霞。（陳葦慈攝）

將開設花式跳繩學校

GainTree思林教育城創辦人文家駒則在零售館開設花式跳繩學校，他表示該區地勢好好而九龍東亦屬香港中心地帶，有超過50萬人口，涵蓋中高產客群，加上零售館交通上亦擁有兩站優勢。

加上，未來啟德體育園將舉行不同類型的國際大賽或演唱會等，相信亦會帶來不少人流。惟他未有透露學校場地租金，只表示「早傾早享受」。

GainTree思林教育城創辦人文家駒。（陳葦慈攝）