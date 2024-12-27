美聯：今年全新盤售出率創3年新高　各戶型售出率按年全線上升

美聯表示，2024年(截至12月23日)共推出的47個全新新盤項目，涉及單位總數達15,010伙，而該批項目於期內共售出8,599個單位，售出率(以各新盤售出單位佔該項目單位總數計算)約57.3%，較去年全年約47.7%增加約9.6個百分點，創3年新高。



↓↓每年推出全新盤的售出率↓↓

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若將全新盤按戶型劃分，2024年(截至12月23日)不同戶型(由開放式至三房或以上單位)的售出率按年全線上升。當中增長最多的是三房或以上單位，去年該類單位的售出率只有約30.1%，今年大幅增加26.9個百分點至約57%；今年三房或以上全新盤售出率得以急升，主要來自BLUE COAST系列、The YOHO Hub II、天璽．天第1期、朗賢峯系列，單計上述年內全新盤的三房或以上成交量已高達1,326伙，佔期內1,869伙超過7成。

↓↓2024年(截至12月23日)推出全新盤按不同戶型劃分的售出率↓↓

全新盤售出率按年增長第二多的是一房單位，由去年約45.2%升至今年約55.9%，增加約10.7個百分點；至於今年內售出最多的是兩房單位，期內共售出3,635伙，為各戶型之中最多，售出率錄58.1%；由於去年兩房單位表現同樣突出，因此售出率按年僅增加約2個百分點。

餘下的開放式單位，年內推出的全新盤中只涉及1,000個單位，為各戶型之中最少，而相關單位則售出594伙，售出率則錄59.4%，卻是眾戶型之中最高，售出率相比起去年亦增加8個百分點。