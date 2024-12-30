十大屋苑本周末僅錄5宗成交　創27周新低　7個屋苑捧蛋

十大屋苑本周末錄得5宗成交，按周再跌16.7%，連跌3周，更創27周新低，零成交屋苑維持高位7個，僅得太古城、美孚新邨及嘉湖山莊錄得交投。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕及新年長假期是市民外出旅遊高峰期，睇樓活動明顯大減，難免窒礙二手成交步伐，相信要待長假期過後，樓市交投氣氛才會好轉。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，三大指標屋苑僅得太古城錄得成交。太古城本周末錄得3宗成交，包括由中原促成的海天閣中層D室，實用面積759平方呎，三房大套房間隔，向東南，擁一線內園景，上月放盤開價1270萬元，剛以1238萬元成交，折合實用呎價16311元。

原業主於1986年以80.5萬元一手買入單位，持貨長達38年，現沽貨賬面大幅獲利1157.5萬元，期內升值14倍。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得1宗成交，單位為4期百老匯街103號中層C室，實用面積666平方呎，三房改兩房間隔，擁東南內街景，最初開價650萬元，現降價42萬元，以608萬元易手，折合實用呎價9129元。

據悉，原業主於2014年4月以580萬元購入該址，持貨10年，現沽出單位賬面可獲利28萬元離場。

美孚新邨。

新界區方面，聖誕節及新年假期屬樓市「例淡」時段，不少買家及業主外出旅遊，擱置睇樓及買賣事宜，自本月18日起交投停頓的嘉湖山莊，本周末終打破悶局錄得1宗成交，單位為麗湖居9座低層D室，實用面積547平方呎，屬三房單位，最新以409萬元成交，折合實用呎價7477元。

原業主則於2006年10月僅以109萬元購入物業，是次轉手賬面可獲利300萬元，單位18年間升值逾2.7倍。