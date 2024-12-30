2024年回顧「賣樓王」新地套400億　BLUE COAST奪「最吸金新盤」

受惠全面撤辣、減息及中央組合拳救市等眾多利好因素推動下，今年樓市逐步好轉，當中以一手市場表現最突出，發展商以貼市價及低價推盤，搶盡焦點。2024年發展商賣樓大豐收，整體一手成交逼近1.6萬宗，按年彈升5成，創3年新高，吸金超過1,900億元。年內有兩個新盤吸金達百億。



反觀二手住宅市場，面對發展商頻頻低價搶客，今年表現不及一手。中原地產數據顯示，2024年至今錄得40,750宗買賣登記，比2023年36,668宗僅升11%，升幅遠低過一手。



一手賣出逾1.5萬伙

今年本港樓市猶如坐過山車般，特別是新盤市場。今年2月政府全面撤辣後，令3月份新盤成交急升至逾4,100宗，按月勁升14倍，創一手新例實施以來按月新高。惟隨着撤辣效應消退，8月份一手成交跌至約500宗；其後，受惠美國9月宣佈減息半厘，以及10月施政報告再推出刺激樓市方案，多個全新盤乘勢出擊，包括啟德天璽．天、長沙灣瑜悅及黃竹坑Blue Coast II，10月成交逼近3,000宗。

雖然近期樓市氣氛稍為放緩，12月一手成交回落至約600宗水平，但全年仍錄得約1.57萬宗成交，較去年全年約1.07萬宗升近5成，乃2021年錄逾1.7萬宗後的3年新高。發展商今年積極推盤，全年共有超過30個新盤推出，與上年數字相若。今年一手成交集中1,000萬元以下細價單位，佔約7成；人才效應下，年內5,000萬以上大額成交亦見活躍，佔約440宗。

新地連續九年成「賣樓王」

發展商今年銷售成續理想，其中「月月有樓賣」的新地（016），售出單位突破3,000宗，吸金約400億元，無論銷售量及金額均大幅拋離其他發展商，穩坐今年「賣樓王」及「吸金王」寶座。新地自2016年起已連續9年成為賣樓王。

至於今年銷量最高的10個新盤，不乏交通方便的鐵路沿線物業。第一位為會德豐地產發展的將軍澳日出康城SEASONS系列（PARK SEASONS及SEASONS PLACE），今年3月開售以來累售954伙，套現逾59億元；其次是新地的啟德「地王級」項目、毗鄰啟德站的天璽‧天，售出885伙，套現近110億元，並備受內地客追捧。

中原樓市數據顯示，天璽‧天有約一半買家的登記姓名屬「普通話拼音」，入市金額涉近50億元。

天璽‧天掀起搶購潮，有半數買家屬「普通話拼音」。

長實BLUE COAST套144億成「最吸金」新盤

另一個鐵路盤、長實（1113）發展的黃竹坑站上蓋港島南岸BLUE COAST則是今年「最吸金」新盤，共沽852伙，套現逾144億元，平均每伙售價約1,690萬元。項目今年3月公布首批138伙價單，折實平均呎價21,968元，平絕港島南岸新盤。長實執行董事趙國雄形容，首批為「撈底價」。BLUE COAST熱賣帶動下，長實今年售出近1,000個單位，套現逾163億元。