香港置業：內地客買新盤個案大升1.5倍　明年樓價有望漲逾10%

2024年即將完結，本地地產代理行香港置業回顧樓市報告指出，自政府全面撤銷辣及放寬物業按揭成數後，利好樓市氣氛，帶動一二手住宅交投齊升，惟樓價彈升力度有限，全年呈負增長。香港置業預期，明年全年樓價有望上升超過10%。交投方面，明年料較今年活躍，一手成交量有望達1.8萬宗，按年升逾1成；二手成交量進一步升至4.2萬宗。



一二手成交創3年新高 全年「量升價跌」

香港置業研究部董事王品弟表示，回顧2024年樓市，特區政府全面撤銷辣招及放寬物業按揭成數，配合減息周期啟動，利好樓市氣氛，帶動一二手住宅交投齊升，估計2024年全年一手成交量近1.6萬宗水平，按年增約5成，創2021年後的3年新高；二手成交量預料可達4 萬宗，較去年升逾1成，同創3年新高，而全年樓價將錄單位數跌幅，呈「量升價跌」。

撤辣後近6成二手個案租金回報逾3.5厘

另一方面，近年樓價回調，加上高才通等專才來港推高租金，令過去兩年本港樓市出現「租金上升、樓價下跌」現象，租金回報率向上。若以撤辣後（以4月至11 月註冊計算）購入的二手成交個案，並其後經由集團促成的租務個案中，近6成個案租金回報逾 3.5厘；有3成租務成交的租金回報率達逾3.5厘至4厘水平，佔比最重，亦有約19%的租金回報率更逾 4厘至4.5厘，更有約10%租務成交的租金回報率甚至超過4.5厘。

香港置業研究部董事王品弟。

內地買家積極入市 成交量較去年上升1.5倍

與此同時，撤辣後內地買家積極入市，由於他們來港置業已無需再繳付「辣稅」，對內地客及新香港人來說入市成本已經降低。據香港置業資料研究部綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，2024年首11 個月內地買家（以買家姓名的英文拼音鑒別）於香港樓市一手私宅註冊量共錄5,408宗，已較去年全年2,119宗大幅高出超過1.5 倍，並創紀錄新高；相較整體一手市場註冊量按年約 5成的升幅，內地買家一手私宅註冊量按年升幅更為顯著，反映內地買家相對看好香港後市，並積極於一手市場尋寶。

啟德新盤最受內地買家歡迎

若以新盤劃分，今年首11個月內地買家一手私宅註冊量最多的首5個新盤中，有3 個均位處啟德，分別為天璽 ．天、柏蔚森及維港1號，單計該 3個新盤，內地買家一手宗數已達800多宗，可見內地買家鍾情一手物業，尤其是新發展區，而啟德正符合他們的喜好。

三大利好因素 料明年樓價升10%

展望 2025年，王品弟認為本港樓市將受惠三大因素，包括中央持續推出刺激經濟措施、減息未完及內地買家積極入市；相信將呈「穩中向好」景況。

王樂觀預測，明年全年樓價將推升逾10%。交投方面，相信住宅買賣成交會較今年更為活躍，估計2025年全年新盤銷售量約1.8 萬宗，按年升逾一成；全年二手住宅註冊量預料升約5%至4.2萬宗。