會德豐康城12C期命名GRAND SEASONS　涉650伙、特色戶最細283呎

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12C期項目，今日（1月2日）正式命名為 GRAND SEASONS。



資料顯示，日出康城12期細分12A、B、C三期發展，12A為SEASONS PLACE、12B為PARK SEASONS、12C為最新的GRAND SEASONS，三分別涉及650伙、685伙及650伙，即合計有1,985伙，全部期數均已獲批預售樓花同意書。

三房面積最大716呎

項目設一幢住宅大樓，分為A、B兩座，戶型涵蓋一至三房，實用面積由322至716平方呎。一房實用面積322至330平方呎，佔192伙；兩房實用面積 435至457平方呎，佔337伙；三房實用面積716平方呎，佔48伙，另設25伙平台或頂層特色戶，實用面積283至716平方呎。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右三）。

（黃祐樺攝）

會德豐黃光耀：下周初公布首張價單

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目涉及650伙，主打一至兩房單位，今日上載樓書，明日開放全新示範單位予傳媒參觀，最快下周初公布首張價單。定價將參考「SEASONS」系列，由於今期建築期較短，景觀亦較上期有別，故預計有5%升幅。而項目最快農曆新年前推售。

減息效應浮現、樓價有機會回升

至於後市方面，他預計，減息效應將繼續於市場浮現，料今年息口亦有機會再調低，樓價亦有機會回升，成交量則將高於去年。至於土地儲備方面，則需留意政府推地安排，集團會繼續留意有沒有入市買地的機會。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右三）。

會德豐去年全年沽1881伙、套現221億

集團銷售數字方面，黃光耀表示，日出康城12期整個「SEASONS」系列，累沽959伙，套現近60億元。而集團整體銷售數字，去年累計沽1,881伙，套現221億元。

（黃祐樺攝）