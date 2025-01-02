旭日屯門黃金海灣第二期命名珀岸　提供631伙、特色戶最細269呎

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際今日（1月2日）就屯門黃金海灣第二期命名為珀岸（THE RESERVE），提供631伙。



今日上載樓書、農曆新年公佈銷售安排

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，珀岸有9成單位可望青山灣，該盤會上載樓書。

關鍵日期為2025年11月

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，項目今日上樓書，明日開放示範單位，下周公布首張價單，部署農曆新年前上銷售安排。他又指，珀岸樓花期短，關鍵日期為2025年11月21日，定價參考單位質素項目，以及市場變動。

左起旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘、旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波。（黃祐樺攝）

特色戶最大1329呎

戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由305至1,329平方呎。當中開放式305至311實用面積，佔72伙；一房實用面積304至318平方呎，佔166伙；兩房實用面積427至545平方呎，佔256伙；三房實用面積651至900平方呎，佔79伙，另設58伙特色戶，實用面積269至1,329平方呎。

第一期黃金海灣‧意嵐累沽445伙、均價1.1萬

至於項目第一期黃金海灣‧意嵐已累沽445伙，平均呎價約11,000元，套現15.3億元。

左起旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘、旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波。（黃祐樺攝）

首期黃金海灣‧意嵐半年前推出

項目第一期黃金海灣‧意嵐於2024年6月份推出，項目由2座組成，合共692伙，戶型涵蓋開放式至3房，另設特色戶，主打1及2房，預計項目關鍵日期為2025年11月25日。