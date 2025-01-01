世茂延坪道9號豪宅命名BEACON PEAK　第一期設6座、涉322伙｜多圖

世茂集團 （0813）旗下九龍筆架山延坪道9號項目於今日（1日）正式命名為BEACON PEAK。該盤將於下周開放示範單位予公眾參觀，預計於本月以現樓發售，以招標形式推出。



傲成有限公司銷售及市場策劃總監汪子恩表示，整個項目規模龐大，共分兩期發展，當中第一期發展部分共設6座分層住宅，提供332伙，首期大部份單位為1,000平方呎以上；分層單位由兩房至四房三套房設計，更設有特色天際複式單位。BEACON PEAK 售樓說明書製作已至最後階段，將於短期內上載。

發展商今日開放一伙示範單位予傳媒參觀，單位為BEACON PEAK 第1期2座19樓A室連傢俬示範單位，單位實用面積為1,711平方呎。單位間隔為四房連兩套房，另加工作間連洗手間。單位設有私家升降機大堂，私隱度充足，發展商更為單位配備特色設計的鞋櫃。

客飯廳面積約470平方呎，客廳闊度接近20呎，擺放大型家俬後仍有充足活動空間。另設同區罕有闊度約19呎及面積98平方呎闊特大露台連接客廳。

另外，三間房間均方正實用，與主人套房及客廳同一方向及景觀，主人套房連主人浴室面積，衣帽間及工作平台約320平方呎，配以落地玻璃窗增加室內空間感及採光度。

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世茂集團70.2億投得地皮、每呎地價11,100元

資料顯示，大窩坪延坪道9號項目的土地面積約21.96萬平方呎，原本為「綠化地帶」，政府其後申請改作住宅用途，並於2015年8月對地皮進行招標。最終地皮由世茂房地產以70.2億元投得，折合樓面呎價約11,100元。

世茂房地產發言人曾於中標後表示，該項目屬集團首個在香港獨資發展的住宅項目，預計項目總投資額達120億至150億元。