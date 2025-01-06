新一年開局氣氛偏淡　十大屋苑周末5宗成交　去年6月下旬以來最低

十大屋苑本周末錄得5宗成交，按周表現持平，創去年6月下旬以來的最低水平，零成交屋苑有6個，僅得太古城、美孚新邨、黃埔花園及嘉湖山莊錄得成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一年開局市場未有利好消息，加上不少市民長假期未回港，整體樓市氣氛偏淡，一、二手成交淡靜。買家多持觀望態度，等待特朗普新政府上場及月底議息結果，預計短期內交投難顯著增加，樓市仍需更多利好消息來提振。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，三大指標屋苑本周末只有太古城錄得成交。踏入新一年，太古城已錄得4宗買賣成交，包括本周末1宗成交，最新成交為美菊閣(39座)高層C室，實用面積約897平方呎，3房連套房間隔，叫價1400萬元，減價42萬元，以1358萬元沽出，折合實用呎價15139元。原業主於2016年8月以1410萬元購入單位，持貨8年多，帳面蝕52萬元或3.7%。

由於不少市民趁節日長假外遊，2025年首個周末，海怡半島市況尚未完全回復正常，睇樓活動仍然清淡，本周末未有錄得成交，一月仍未「開齋」。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，黃埔花園本周末錄得1宗成交，為12期6座低層D室，實用面積797平方呎，三房套房連儲物房間隔，開價900萬元，降價100萬元，以800萬元沽出，實用呎價10038元。

黃埔花園

新都城本周末未有錄得成交。聖誕新年長假過後，本月底又會迎來農曆新年，節日氣氛持續，美國聯儲局亦將於本月底議息，部份買家選擇等待議息結果公布再作打算，加上區內有盤新盤甫入新一年搶閘登場，料短期內市場焦點及購買力將落於新盤，難免窒礙二手交投。

新界區方面，1月屬傳統淡月，近日東涌區睇樓及交投氣氛較為平靜，映灣園暫錄得1宗成交，屬元旦日成交，隨後暫未有新成交。