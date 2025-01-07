世茂筆架山BEACON PEAK上樓書　最大3165呎四房複式　設私人電梯

世茂集團 （0813）旗下九龍筆架山BEACON PEAK今日（7日）宣布將於即日上載項目樓書，周六起開放示範單位予VIP預約參觀，預計首階段會推出大單位招標，期望在農曆新年前促成成交，又指定價將會參考九龍半山鄰近的新盤。



項目分兩期發展，第一期提供322伙單位，設有6座大樓，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積由712至3,165平方呎。當中兩房單位設32伙，三房設163伙，而四房單位設130伙，另設7伙特色天際複式戶。

當中最細單位為第6座10樓至26樓D室，實用面積712平方呎，兩房間隔。最大單位為1座23及25樓B室複式戶，實用面積3,165平方呎，四房間隔，連229平方呎平台及878平方呎天台。圖則可見，單位設有私人電梯大堂，屋内亦設有内置樓梯，可通往私家天台。

周六開放示範單位、首批推出大單位招標發售

傲成有限公司銷售及市場策劃總監汪子恩表示，項目於早前正式命名後接獲眾多買家查詢，因此項目將於即日上載樓書，並於本周六起開放示範單位予VIP買家預約參觀，隨後將會因應參觀情況推出首批單位招標。

預計首批招標發售均為大單位，包括位處2座面積約1,300及1,700平方呎的戶型，及第6座的面積約1,500平方呎的戶型；期望在農曆新年前成功促成成交。

傲成有限公司銷售及市場策劃總監汪子恩預計，明年整體樓價將上升5至8%，而豪宅市場將再看高一線，預計有10至15%升幅。（李明珠攝）

料整體樓價升5至8% 豪宅市場看高一線

汪子恩補充，對項目銷情有信心，定價將會參考九龍半山鄰近的新盤。市況方面，他認為新一年好消息將會多過壞消息，加上利率持續向下，外來人才及資金引入，將對樓市有正面支持。預計明年整體樓價將上升5至8%，而豪宅市場將再看高一線，預計有10至15%升幅。