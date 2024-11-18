緹外連裝修花園戶1.8億連車位沽　呎價近5.2萬　創同類呎價新高

嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外今日（18日）沽出地下連裝修花園大宅，成交價為1.8億元，呎價51,933元，創下項目花園大宅成交呎價新高。如連同早前沽出的兩伙分層大宅，項目11月內暫沽三伙，套現逾5.8億元。



1.8億沽地下連裝修花園戶 呎價近5.2萬

涉及為第6座地下A室連裝修花園大宅，實用面積為3,466平方呎，連花園面積為2,206平方呎，屬四房四套房連雙工人房間及一個車位沽出，成交價為1.8億元，平均呎價約51,933元。

發展商表示，項目今年已錄得26宗成交，套現逾83億元。 而項目至今累售31伙，總成交金額逾95億元，平均呎價約60,000元。

全盤累售31伙 吸金逾95億元

緹外由5座住宅大樓及3座矜罕院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3 座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外。