12月新申請預售樓花僅1宗　嘉華西營盤醫院道新盤涉62伙

根據地政總署最新資料，去年12月錄得1宗項目申請預售樓花同意書，較11月的「零申請」增加1宗。項目為嘉華國際（0173）旗下西營盤醫院道7號住宅項目，提供62伙單位，預計關鍵日期為2027年2月28日。



上述西營盤醫院道7號項目於12月申請預售樓花同意書，項目共提供62伙單位，預計關鍵日期為2027年2月28日。

現時待批樓花的項目涉19個，共提供8,527伙，較去年11月的12,350伙，按月下跌3,823伙或31%，同時12月的待批樓花伙數屬約11個月以來的低位。

嘉華2022年5.51億奪地、每呎地價12,820元

資料顯示，嘉華於2022年7月以5.51億元奪得上述西營盤醫院道7號地皮，地盤面積約5,372平方呎，最高可建樓面約42,979平方呎。按成交價計算，每呎樓面地價12,820元。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明當時表示，西營盤醫院道住宅地皮地皮地點優越，為港島區少有的供應，相信會發展一些具特色的單位，預計可吸引港島區客群，投資額約8億至9億元。

嘉華溫偉明。