彭博﹕分析師料今年港樓價見底　惟供應續過剩　樓價難大升

香港樓價有望在今年見底。《彭博》報道，有分析師認為，隨著利率降低吸引到更多買家，香港住宅市場經歷3年滑坡之後，或將終於出現轉機。不過預料樓價不會大幅反彈。



報道指出，借款成本下降、內地人才湧入和強勁的租金將有助於樓市企穩。此前受加息和人口外流影響，香港樓價已跌至8年低點，預計今年將會觸底，不過考慮到供應持續過剩，樓價不會大幅上漲。

報道引述彭博行業研究分析師Patrick Wong指出，從樓價和成交量兩方面看，「2025年房地產市場將會好轉」。據彭博行業研究預估，香港樓價或逐步反彈，按揭貸款利率下降有助於釋放被抑制的需求。

分析師料租金回報率高於按揭利率

星展房地產分析師Jeff Yau表示，租金回報率或超過借貸成本也會吸引投資者入市，並稱未來幾個月租金回報率料將趕上按揭利率。

根據中原地產，10月份租金回報率為3.46%，為近13年來第二高水平。與此同時，經絡按揭的數據顯示，按揭貸款利率已降至3.5%。

報道又指出，去年香港出台一系列樓市提振措施，包括取消樓市辣招、放寬住宅按揭規定，再加上降息周期開啟，住宅市場出現復甦跡象。根據中原地產，隨著市場氣氛改善，2024年住宅交易量觸及3年高位。