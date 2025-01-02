星展料2025年樓價平穩　發展商貨存量高企、缺乏加價能力

剛踏入2025年，星展銀行研究部今日（2日）發表2025年香港房地產市場展望報告時提出，減息週期開始後住宅需求回暖，但礙於發展商貨存量高企，缺乏加價能力，預期2025年樓價將保持平穩，不會有顯著的升跌。零售市道方面，由於外來旅客消費降級，即使本地消費復甦，短時間內亦難以恢復至疫情前水平。



星展銀行 (香港) 研究部香港房地產業分析師丘卓文表示，自從政府全面撤辣及美國進行減息後，樓市出現回暖跡象。當中包括內地買家入市個案增加，尤其刺激豪宅市場交投。另外，海外學生及專才計劃刺激租務市場，令租金上升，而另一方面息口下降，投資者買樓的成本及還款壓力減少，從而刺激住宅投資需求，交投量有明顯增長。

住宅供應2027至2028年後回落、樓價長遠有望上升

但由於未來供應及發展商的貨存量仍然高企，發展商傾向以促銷策略盡快沽售貨尾，而且過去數年的高息環境亦導致發展商的財務狀態不及過往理想，缺乏加價能力。因此預計2025年樓價將保持平穩，不會出現明顯的升跌。

不過丘卓文分析，住宅供應將於2027至2028年後回落，若減息週期持續，加上引入的專才亦開始留港置業等利好需求的因素浮現，樓價長遠而言或有望上升。

星展銀行 (香港) 研究部香港房地產業分析師丘卓文。（李明珠攝）

港元匯率強勢、港人傾向外遊消費

零售方面，今年本地消費額按年大跌8%，市道維持疲弱。丘卓文認為主要原因為港元匯率強勢，因此較多港人傾向外遊消費。而旅客方面，雖然旅客入境數字回升至疫情前的70%，但由於內地消費降級，加上旅客消費模式轉變，外地消費額今年僅微升1.5%。當中時裝及奢侈品行業最受影響，銷售數字較疫情期間更少。

減息釋放部分存款、有利消費

丘卓文分析，當港人回歸本地消費，以及減息釋放部分存款，港人的消費力增加後，零售市道將會平穩發展。不過始終旅客消費模式有所改變，若要恢復至2018年疫情前的高峰水平，則較難實現。