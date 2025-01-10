東涌住宅地下周五招標至2月14日 可建逾40萬呎 每呎地價1200元
撰文：黃祐樺
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地政總署今日（10日）公布，於下周五（17日）起推出東涌擴展區106B區用地招標，截標日期為2025年2月14日，料可提供745伙。該地皮涉及地盤面積約為11.46萬平方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面40.11萬平方呎 。
有測量師預期，該地皮每呎樓面地價由約1,200元至2,000元，地皮估值由4.8億元至8億元。
伙數由414伙增至745伙 平均面積大幅縮小
發展局局長甯漢豪早前在賣地計劃中表示，與專業團隊研究過後，發現東涌擴展區内現有的基建可以進行提升及保養，在提升工程過後便有足夠的承載力承接更多居民入住。
同時宣佈該項目原先預計可建414伙，現增加近8成至745伙，增幅高達約8成。不過平均單位面積由969平方呎（90平方米）縮減為為538平方呎（50平方米）。
一年半前接獲4份標書 終未達底價流標收場
項目在2023年11月截標，當時該地皮接獲4份標書，包括新地（0016）、嘉華國際（0173）及恒地（0012），信置（0083）夥招商局置地（0978）。惟該幅住宅地由因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，終流標收場。
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