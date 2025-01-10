金朝陽葵涌工廈三度變陣　擬由21層凍倉改建混凝土廠　樓面削48%

金朝陽（0878）旗下葵涌南華冷房工業大廈再變陣發展。該物業原先獲批建冷凍倉庫，最新突然再向城規會提交新申請，擬改為混凝土配料廠，當中總樓面面積較舊方案削48%，料2026年底落成。事實上，該物業過去有意發展為新式工廈、數據中心、凍倉等用途。



上述申請位於葵涌華星街13至17號，現為南華冷房工業大廈，地盤面積19,135平方呎，擬以地積比率5.9倍發展成一幢3層高（包括1層）的混凝土配料廠，總樓面面積約113,022平方呎，料於2026年底落成。

葵涌華星街13至17號。

申請人指為香港已規劃的住宅、交通基礎設施提供支援

申請人認為，混凝土配料廠24小時運作，生產高峰期為早上6時至晚上6時，原料交付高峰期則為晚上6時至11時。

同時又指混凝土配料廠為香港已規劃的住宅和其他發展/重建項目，以及未來的交通基礎設施提供支援、有助於滿足香港對預拌混凝土的需求、發展仍然符合現時「工業」地帶的規劃意向，以及不會帶來負面交通及排污影響。

葵涌華星街13至17號南華冷房工業大廈。（網上圖片）

↓混凝土配料廠平面圖↓

較凍倉舊方案總樓面削減10.5萬呎

翻查資料，上述地盤在2021年10月份申請重建為一幢樓高27層的新式工廈，涉建總樓面約21.8萬平方呎，並於2022年5月份轉為重建數據中心，其樓面不變並在同年8月獲批。及後又再「轉軚」，擬由數據中心改建21層約21.81萬平方呎凍倉。

不過，值得留意的是，今次方案的總樓面約相比對上獲批的凍倉舊方案總樓面削減10.5萬平方呎或約48%。

↓早前擬建的冷凍倉庫模擬圖↓