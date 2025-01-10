CCL報139.25點　連升兩周1.53%　分析：新春前繼續136至140點徘徊

中原城市領先指數CCL最新報139.25點，按周升1.17%，升幅為9周以來最大，是12月19日美國聯儲局及本港主要銀行宣佈第三次減息當周的市況。減息持續，為樓市帶來正面訊息，CCL連升2周共1.53%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，但近期多個新盤部署推售兼減價促銷，二手市況維持拉鋸，短期樓價反覆爭持未變。預期新春前CCL將繼續於136點到140點之間窄幅徘徊，未來樓價方向仍需觀察。

CCL逾8年低位徘徊，較歷史高位跌逾27%。

逾8年低位徘徊 歷史高位跌逾27%

CCL仍處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升2.50%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.22%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌2.64%。1月6日將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS公布首張價單138伙，1月7日屯門黃金海灣第2期珀岸，公布首批價單128伙，1月8日筲箕灣傲華首輪開售價單47伙，對本地二手樓價的影響將於2025年1月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報139.92點，按周升1.30%。CCL（中小型單位）報138.60點，按周升1.17%。CCL（大型單位）報142.51點，按周升1.18%，終止2周連跌。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升2周，分別累升1.98%及1.75%，同樣處於2016年9月底水平。而CCL（大型單位）則處於2017年1月中水平。

四區樓價呈三升一跌。

四區樓價呈三升一跌

四區樓價指數，三升一跌。港島CCL_Mass報143.10點，按周急升3.27%，升幅為9周以來最大，連升2周共4.96%。九龍CCL_Mass報135.29點，按周升1.11%，連升2周共2.31%。新界東CCL_Mass報149.61點，按周升0.83%，結束3周連跌。新界西CCL_Mass報128.19點，按周跌0.13%，連跌2周共0.47%。

港島、九龍、新界東及新界西指數，分別於2016年8月底、9月底、11月中及12月中水平徘徊。