十大屋苑周末僅錄2宗成交　創48周新低　康怡連續4個周末「捧蛋」

十大屋苑本周末僅錄得2宗成交，創去年2月農曆新年周末48周新低，零成交屋苑增至8個，僅得美孚新邨及沙田第一城錄得買賣成交，交投靜局。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕及新年長假過後，農曆新年又快將來臨，市民仍沉醉於濃厚的節日氣氛當中，加上金融市場蕭條，美國候任總統特朗普亦將於下周上任，短期觀望氣氛轉濃，睇樓氣氛亦持續偏靜，相信要待農曆新年後，二手交投步伐才會回升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

康怡花園連續4個周末未錄得成交

港島區三大指標屋苑本周末均未有錄得買賣成交，交投靜局。康怡花園已連續4個周末未錄得買賣成交，交投停頓，屋苑本月成交量則暫錄3宗成交，平均實用呎價最新報13127元。臨近農曆新年，睇樓氣氛一向偏靜，加上鄰區有新盤推售，搶去部分二手客源，令區內睇樓氣氛低迷，交投步伐大幅放慢，相信待月底議息會議後，市況將會轉向明朗。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，四大指標屋苑只得美孚新邨錄得成交。美孚新邨本周末僅錄1宗成交，與上周末一樣，本月累積成交量暫為8宗，平均實用呎價8901元。

屋苑2期百老匯街36座低層D室，實用面積872平方呎，採三房間隔，可享舒適公園景，由遺產承辦人放售，最初開價830萬元，買賣雙方議價後終達成共識，以798萬元成交，折合實用呎價9151元。新買家為同區換樓客，一直有意換置更大居所，見踏入減息周期，加上放盤造價合理，考慮片刻即決定入市自用。

美孚新邨。

新界區三大指標屋苑亦只得沙田第一城錄得交投。1月屬傳統淡靜月份，沙田第一城亦不例外，本周末錄打錄悶局，「開齋」錄得本月首宗成交。成交單位為24座低層F室，實用面積451平方呎，屬三房間隔，望東南園景，剛於市場以545萬元易手，折合實用呎價12084元。

原業主早於1999年僅以190萬元購入，持貨已26年，現沽貨賬面獲利355萬元離場，單位大幅升值逾1.8倍。