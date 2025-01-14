皇都商場命名STATE THEATRE by K11 　K11作零售顧問、2027年啟用

新世界發展（0017）旗下北角皇都（STATE PAVILIA），其基座零售地標正式命名為 「 STATE THEATRE by K11 」， 即由K11作為商場零售顧問，預計2027年啟用。



商場樓高4層，樓面面積逾80,000平方呎，延續K11高端生活品牌理念，全港首創將一級歷史戲院建築與零售結合，活化成港島核心的文化零售大型綜合新地標。

商場樓高4層、樓面逾8萬呎

皇都新盤銷售方面， 短短三日即成功標售4伙大宅，合共套現逾1.66億元，平均呎價逾34,500元，為本年度首個單日標售過億豪宅新盤。該盤昨日再標售出Glory Collection 榮耀‧邸31樓A2單位，3房1套連儲物室間隔，實用面積886平方呎，連同1個車位，售價3,013.8萬元，呎價34,016元。

昔日北角皇都戲院。（資料圖片）

三日標售4伙大宅套現逾1.66億、平均呎價3.45萬

發展商表示，自月初開放展覽廳予VIP貴賓買家優先預約參觀後， 僅僅一周半，市場反應非常熱烈，每日預約額均爆滿。為回應殷切市場需求，項目連環加推，昨天(13日)四度加推分別為Grandeur Collection輝煌﹒邸28樓A1室，實用面積1,079平方呎，屬三房一套連儲物室間隔，以及Glory Collection榮耀﹒邸35樓A2室，屬三房一套連儲物室間隔，實用面積886平方呎，將於周五(17日)起招標，截標時間為每日下午六時，每日招標，每日截標。