華懋西貢白沙灣新盤命名WHITESAND COVE　農曆年後現樓招標

華懋集團旗下西貢白沙灣豪宅項目命名為WHITESAND COVE。項目共提供40伙，戶型涵蓋三房至五房。項目於近期已取得滿意紙，預計農曆新年後上樓書並以現樓招標形式推出。



華懋集團銷售總監封海倫表示，項目共提供40伙單位，包括34伙分層單位及6伙獨立洋房，當中分層單位將分佈於5座住宅大樓。單位戶型涵蓋三房至五房，實用面積由833至3,162平方呎，設有少量複式特色戶。另外，每一戶都臨海擁白沙灣海景及設有配備車位。

華懋集團銷售總監封海倫（右）。

定價參考西貢區豪宅

封海倫續指，項目接近現樓落成，早前已取得滿意紙，預計將於農曆新年後以現樓形式推出，屆時將會上載樓書及開放現樓示範單位。由於項目位處傳統豪宅地段，傾向以招標形式出售，定價將參考西貢區豪宅及集團其餘臨海豪宅項目。

集團推盤部署方面，封海倫預計何文田上蓋瑜一·天海將於農曆新年後交樓，其後以現樓形式展開銷售。而大埔拗豪宅項目於希望今年內取得預售樓花同意書。