希慎、華懋加路連山道商業項目命名「利園八期」　2026年次季落成

希慎興業（0014）及華懋集團今日（12月9日）宣布，位於銅鑼灣加路連山道的全新項目，正式命名為「利園八期」。項目總面積逾100萬平方呎，預計於2026年第二季落成。



設有6萬綠化 項目總面積逾100萬平方呎

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，「利園八期」設有6萬平方呎綠化開放空間的城市公園，同時亦一直致力於提升香港的商業環境及空間質素。

華懋集團執行董事兼行政總裁張利民表示，華懋與希慎興業的互動夥伴關係，建立於雙方對可持續發展和香港長期繁榮的共同信念。

「利園八期」。

希慎、華懋2021年197.8億元奪地

據資料顯示，希慎興業（0014）及華懋合組財團在2021年5月以197.8億元奪得的銅鑼灣加路連山道商業地。

上述地皮雖為市區罕有大型商業地塊，惟設有多項限制，包括項目不得拆售、中標財團需負責興建三所政府物業，包括幼兒中心、長者日間護理中心和地區康健中心，涉及樓面約20,835平方呎。另需預留位置興建行人天橋連接一路之隔的利園六期。