實際按息水平3.62厘創17個月新低　經絡:港銀減息、仍有下跌空間

根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，2024年12月份的經絡按揭息率指數(MMI)，即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報3.62厘，按月跌16點子，連跌7個月，創17個月新低。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，去年銀行一個月拆息(HIBOR)持續高企，使H按實際息率一直觸及封頂位，不過去年11月份本港銀行下調最優惠利率（P）四分一厘，使12月份的MMI按月下跌。而12月份本港銀行第3度下調最優惠利率八分一厘，現時銀行普遍新造按息進一步回落至3.5厘水平，料MMI仍有下跌空間。

經絡按揭息率指數(MMI)最新報3.62厘，按月跌16點子，連跌7個月，創17個月新低。（經絡數據）

美國去年12月份CPI低市場預期

曹德明續指，美國去年12月份核心消費者物價指數（CPI）報3.2%，低於市場預期，並為減息預期帶來提振作用。但整體CPI報2.9%，按月升0.2%，連升3個月，加上美國就業數據仍然強勁，最新失業率報4.1%，按月跌0.1%，相信美聯儲將會審視通脹走勢及整體經濟環境而決定今年的減息步伐。

香港一個月HIBOR創4個月新低

香港方面，本月16日一個月HIBOR報3.92厘，連跌７個工作日，創去年9月23日的3.74厘後即近4個月的新低，曹德明料，首季一個月HIBOR將繼續徘徊3厘半至4厘水平區間，如美國於年內減息，本港銀行亦會根據自身商業策略調整息率，不排除跟隨下調最優惠利率（P）。