按揭息率指數報4.16厘　按月微跌1%　經絡：料第3季持續高位橫行

根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，2024年6月份的經絡按揭息率指數(MMI)，即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報4.16厘，按月微跌1%。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，6月份經絡按揭新客戶中，選用H按計劃的比例多達95%，反映新造客戶傾向選用H按計劃。而6月份銀行平均一個月拆息(HIBOR)報4.56厘，使H按實際息率及MMI持續觸及封頂位。

HIBOR逾11個半月維持4厘左近水平

今月HIBOR報4.07厘，逾11個半月維持4厘左近水平，曹德明指，最新7月份美國消費者物價指數（CPI）連跌4個月至2.9%，創2021年3月以來新低，接近聯儲局通脹回落至2%的目標。

隨著歐洲央行、加拿大央行及新西蘭央行相繼減息，美國就業增長亦有所放緩，加上現時美息由去年7月開始高位橫行至今已逾12個月，相信美聯儲有理據於9月份開始減息，屆時HIBOR或跟隨回落至4厘以下水平，但按息仍持續觸及封頂位，料MMI第3季將繼續高位橫行。