十大屋苑周末錄7宗成交　按周增2.5倍　部份買家新年前尋寶

十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上週錄2宗增加5宗或250%，零成交屋苑錄4個，交投創5週新高。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，整體樓市氣氛正面，美國總統特朗普下周上任已成定局，市場關注其政策及息口取態，但預期初上任會採取循序漸進步伐，對市場釋樂觀訊息，但農曆新年將至，節日氣氛漸濃，部份業主買家已開始準備過年或外遊，影響睇樓活動，當中部份買家仍希望於新年前尋覓筍盤入市，若業主提供吸引議價空間，單位亦有承接，預料農曆新年後，二手交投會有起色。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得1宗成交，較上周末錄0宗增加，成交單位為17座中層F室，實用面積888平方呎，3房間隔，經議價後以1315萬元成交，實用呎價14809元，原業主於2012年以995萬元入市單位，現轉手賬面獲利320萬元，單位期間升值32.2%。

鴨脷洲海怡半島。（資料圖片）

太古城本週未錄一宗成交，單位為銀栢閣中低層B 室，實用面積1015平方呎，三房一套、向北、望園景及海景，附雅致裝修，業主本月8號才以1590萬放盤，減價40萬，現以1550萬沽出，平均實用呎價15271元。據了解，新買家為外區用家。原業主於1993年10月以568萬元買入，是次沽出賬面獲利982萬元。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，將軍澳新都城本周末錄1宗成交，最新成交單位為1期4座高層E室，實用面積698平方呎，屬3房間隔，最新以683.6萬元易手，折合實用呎價9794元。原業主於1997年1以547萬元買入，是次沽出賬面獲利136.6萬元。

美孚新邨本週末錄約1宗成交，週末成交為百老匯37號中層B室，實用面積610平方呎，2房間隔，議價後以550萬元易手，折合實用呎價9016元。

美孚新邨。

新界區三大指標屋苑亦只得沙田第一城錄得交投，本週末錄1宗成交。成交單位為44座中層G室，實用面積304平方呎，屬2房間隔，剛於市場以411.8萬元易手，折合實用呎價13546元，屋苑本月至今暫錄4宗成交。