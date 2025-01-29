發展商利市封無炒風　會德豐水彩花鳥設計去年曾熱炒　今索價50元

又到農曆新年，《香港01》財經組、地產組向讀者拜年，祝讀者們蛇年順風順水、大富大貴。每年各大商業機構會推出自家利市封，為客戶送上新春祝福，本地發展商也不例外。雖然今年地產商推出的利市封不似往年一樣有掀起炒風，但設計毫不遜色，非常具有心思及凸顯出發展商的新盤特點。



值得留意，剛過去的龍年，會德豐推出、由水彩藝術家設計的花鳥水彩利市封，曾一度炒上至200元一套。不過今年市況有變，該集團新推出的利市封，市場上叫價僅約50元。



新地多個樓盤推出專屬利市封

今年新地（0016）推出多款利市封，大多以旗下新盤作主題。首先為屯門新盤NOVO LAND利市封，今年依然由藝術家李美欣 aka. Messy Desk設計 ；一套2款，上面印上蛇仔及NOVO BOT，祝賀大家大吉大利、鴻運當頭。而且利市封上亦印有不同交通工具，展示出NOVO LAND交通優勢，可乘坐接連NOVO LAND的鐵路、小巴及巴士，穿梭港九新界及機場。

屯門新盤NOVO LAND利市封，由藝術家李美欣 aka. Messy Desk設計。（香港01相片）

第二款為啟德天璽‧海的利市封，整體以波浪形綫條設計，配合項目景觀面向海的特色，加上特意印上的燙金金綫，突顯項目的豪宅氣派。利市封套則寫上「海迎歲‧海滿璽」的字句，寄意新一年買家福樂滿載。

啟德天璽‧海利市封。（香港01相片）

何文田「太子道西233號」利市封設計中西合璧、隨盒附送繩結掛飾

第三款為由新地及會德豐地產携手發展的何文田「太子道西233號」利市封 。利市封設計中西合璧，揉合中國傳統色彩及現代花藝之美，隨盒更附送一個以233數字獨特設計嘅繩結掛飾，讓客戶可以為家居添上新年氣氛。

利市封印上【迎春接福】的祝賀字句，加上環環相扣的金色花瓣及錢幣的圖案，寄意大家今年花開富貴。

何文田「太子道西233號」利市封。（香港01相片）

會德豐：花鳥水彩畫設計、喻意花開富貴

會德豐地產今年也有推出蛇年利市封套裝，每套設有2款利市封，以紅色禮盒包裝。利市封延續去年的水彩畫設計，今年主題為花鳥，神態生動，喻意花開富貴，冀今年樓市蛇來運轉、生氣勃勃。

利市封由會德豐銷售團隊成員蔡逸俊設計，蔡氏同時為水彩藝術家、法國藝術協會Mondial Art Academia香港區代表等，曾在法國、意大利等國家展出作品及獲獎。而所出版的《藝術 X STEM香港市區觀鳥行》更榮獲第21屆十本好讀獎項。

會德豐利市封由銷售團隊成員蔡逸俊設計，蔡氏同時為水彩藝術家、法國藝術協會Mondial Art Academia香港區代表等，曾在法國、意大利等國家展出作品及獲獎。（香港01相片）

會德豐花鳥水彩利市封去年炒至近200元 今年大跌至50元

翻查過往資料，2024年龍年部份發展商推出的利市封曾掀起「炒風」，去年會德豐推出的花鳥水彩利市封，同樣由水彩藝術家蔡逸俊設計，當時曾有人把該套利市封放在網上平台放售，索價接近200元。

不過今年情況明顯回落，市場上放售的會德豐利市封，叫價僅48元，明顯較上一年大幅回落「炒唔起」。

嘉華：錦鯉主題、配合燙金花瓣設計寓意錦上添花

嘉華國際（0173）今年則推出2款利市封。其中一款以錦鯉作主題，設有正方形及長形款，每封都採用了燙金及浮雕印刷，印上花瓣及「福祿吉祥」的字句，整體設計豪華精美。

利市封中央則印有兩條燙金錦鯉，錦鯉的斑點紅金相間，宛如水中活寶石，象徵富貴有餘。在風水學上，錦鯉更被譽為「招財旺福魚」。配合利是封上其餘花瓣設計，寓意大家今年的財運再「錦上添花」。

嘉華國際利市封以錦鯉作主題。（香港01相片）

啟德海灣利市封一套四款、以小金蛇為題

另一款為嘉華為旗下新盤啟德海灣而設計，為迎接乙巳蛇年來臨，利市封以小金蛇為題，設計了一套四款不同型態的利市封。

其中一款小金蛇化身為如意結，寓意萬事稱心，吉祥如意；另一款小金蛇盤踞成∞，除代表「無限」外，亦可解讀為「8」字， 與「發」字同音，另外兩款小金蛇祝願業務蒸蒸日上、節節上升 。利市封上亦印以「啟德海灣」的名稱作為祝福語，包括「啟運開財」、「德星高照」、「海瑞豐年」及「灣聚吉祥」。

啟德海灣利市封一套四款、以小金蛇為題。（香港01相片）

新世界皇都利市封加入「飛拱」建築元素

新世界發展（0017）今年的核心項目為旗下北角皇都，因此推出了皇都專屬利市封。利市封一套有3款，分別為紅色、金色及紫色的色調，設計上運用了大量幾何圖形及拱型，凸顯皇都在重建時保留了舊時戲院的獨特「飛拱」建築設計及建築廓形。而且利市封部分綫條亦采用了燙金及浮雕印刷，製作精美。

新世界皇都利市封。

↓↓其餘發展商利市封↓↓