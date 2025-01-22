新地西沙GO PARK今開幕　郭炳聯：冀成為香港新地標、港人後花園

新地（0016）發展的西沙大型綜合發展項目「西沙GO PARK」今日（22日）開幕。新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，西沙項目是集團耗時數十年，亦是近年最大型的綜合發展項目之一，希望西沙GO PARK成為香港的全新地標，成為每個港人的後花園。



郭炳聯表示，新地秉承「以心建家」信念，冀發揮西沙周遭有山有水秀麗景色，打造西沙GO PARK成為每個香港人的後花園，讓普羅大眾享受運動樂趣。他又指，項目為適合三代同堂、連同家中寵物共享天倫之樂的新地標，希望惠及周邊社區，亦吸引全港市民到訪。

郭炳聯續指，GO PARK佔地達130萬平方呎，包括佔地30萬平方呎的運動商業綜合部分，主場館是其中主要設施，可容納1,500人。

+ 1

+ 1

西沙GO PARK佔地130萬方呎

西沙GO PARK佔地共130萬方呎，屬新地發展的西沙大型綜合發展項目當中的運動商業綜合部分。

除了有佔地逾100萬平呎的多元化戶外運動公園「GO PARK Sports」外，另設佔地30萬呎的公園式商業部分，當中包括多用途室內主場館、全天候室內游泳池、劍擊學校、健身中心、室外攀石場、寵物公園、室外用餐體驗、兒童遊樂設施及單車停泊位等設施。

+ 9

+ 12

（李明珠攝）

+ 3