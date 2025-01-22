中原：去年第4季一手貨尾量逾2.23萬伙　連升3季、創21年按季次高

2024年第四季一手私人住宅新盤貨尾量22,323個，按季微升0.8%。數字連升3季，創2003年第四季22,485個後的21年按季次高，僅低於2023年第四季22,936個，並已經連續6季高企逾二萬個水平。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，隨著息口持續回落，樓市氣氛好轉，發展商售樓更趨積極，第四季推盤量增加，而多個貨尾盤去貨理想，以致貨尾量升幅稍有緩和。踏入2025年，一手市場多盤齊發，估計今年首季新盤貨尾可能升到2.3萬個或以上。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀。（資料圖片）

貨尾按季微升0.8% 九龍區合共10,724宗

2024年第四季選取361個新盤統計，單位總數134,238個，登記售出111,753個，貨尾22,323個，按季增加169個，微升0.8%。貨尾比重方面，2024年第四季錄16.6%，按季跌0.1個百分點。一手貨尾消化需時，相信2025年上半年仍然積存超過二萬個貨尾單位，料成為處於警戒水平的最長時間記錄，將打破2002年第三季至2003年第四季連續6季高於二萬個水平的時間。

按區域統計，九龍區貨尾按季增加634個，現有10,724個，增幅只來自黃大仙(包括啟德)，按季上升1,314個。因為維港‧雙鑽、柏蔚森二期及Double Coast I銷情略遜，留有較多貨尾待售，令九龍區貨尾連續3季高企逾1萬宗水平。

新界區貨尾逆市遞減

港島區貨尾按季增加574個，現有3,176個，主要為北角及香港仔分別增加309個及258個。至於新界區貨尾則按季減少1,039個，現有8,423個，因屯門及將軍澳明顯下降357個及337個。這兩區的貨尾盤黃金海灣一期-意嵐、Novo Land三期B、日出康城十二期B-Park Seasons及海茵莊園均錄得不俗銷情，以致新界區貨尾量大減逾一千個。

新世界貨尾增加最多 合共870個

按發展商計，第四季新盤貨尾量增加最多的是新世界，按季增加571個，現有870個。長實增加285個，有582個。而貨尾逾千個單位的發展商包括：新地3,712個，恒基3,146個，會德豐1,829個及信和1,425個。