美聯：9月累計未發售新盤、貨尾私宅共3.41萬伙

據美聯物業研究中心綜合地政總署資料顯示，9月份只有鴨脷洲海旁道18號1個項目獲批預售樓花，僅涉及38伙，單位數目較8月40伙按月進一步減少。然而連同早前已批出預售樓花同意書但未發售的私人住宅計，共涉及約1.23萬伙。與此同時，截至9月底的累積貨尾量約2.18萬伙，即上述獲批未發售單位連同貨尾合共高達3.41萬伙。



料10月一手成交2000宗

股市造好，加上香港減息，近期新盤市場相當暢旺，首6日一手成交已錄600餘宗，已佔9月全月超過8成。隨著多個新盤陸續登場，料本月一手成交量有望挑戰2,000宗水平。

9月份只有鴨脷洲海旁道18號1個項目獲批預售樓花，僅涉及38伙。

新申請預售樓花私樓3037伙 創兩年新高

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，9月份新申請預售樓花同意書的住宅項目則有4個項目，分別為涉及463伙的港島南岸第6A期、各涉360伙及288伙的土瓜灣庇利街及榮光街項目第1期及第3期。

連同重新入紙申請預售涉及2,926伙的安達臣道「港人首置上車盤」連，合共4,037伙。若扣除約1,000伙的首置單位後，即9月份私人住宅單位仍達3,037伙，創兩年新高。

↓↓長實安達臣道「港人首置上車盤」↓↓

9月份住宅新申請預售樓花同意書涉4個項目，合共4,037伙。

待批預售樓花住宅創14個月新高

9月份新申請預售樓花單位數目按月顯著急增，同一時間獲批預售僅38伙，在「入多過出」之下，累積待批預售樓花同意書的住宅（包括私人及資助出售房屋）單位數目升至17,642伙，按月升約29.3%，並創14個月新高；即使扣除公營房屋後，單計私人住宅仍錄15,038伙。