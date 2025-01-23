大圍美田路住宅地明截標　估值下限5.8億　測量師料出價不太進取

大圍美田路住宅用地將於明日（24日）截標，有測量師預計該中小型住宅地項目招標反應佳，料可吸引中大型發展商參與。該幅地皮預計每呎樓面地價約3,000至3,300元，估值約5.8億至6.4億元。



美聯測量師行董事林子彬表示，由於項目發展規模較細，投資額及風險相對較低，而早前兩幅沙田區的住宅地皮均成功標售，區內未來新供應亦不多，料對市場有吸引力。惟鑒於市場氣氛及高息環境，故預期出價仍審慎，估計項目將吸引中大型發展商競投為主，若以每呎樓面地價約3,000元計算，估值約5.8億元。

預計每呎地價3000至3300元

將於周五截標的沙田市地段第651號沙田大圍美田路項目，地皮面積約38,750平方呎，估計可建樓面面積約為193,752平方呎，政府賣地中，屬較小型住宅項目。林子彬指出，項目位處大圍住宅區，與港鐵大圍站有所距離，往返需接駁交通配合。不過區內生活配套相對成熟，項目規模及投資成本較低，而區內新供應有限，日後的銷售壓力不大，故料可吸引發展商，尤其是中大型發展商參與競投，料主要興建迎合上車客及小家庭需要的中小戶型單位。

不過，近期多幅地皮的投地反應及出價均較審慎，預期是次發展商出價不會太進取，期望政府亦會視乎市況而調整底價。

大圍美田路料可提供360伙。

地皮估值約5.8億至6.4億

綜合市場預測，該幅地皮預計每呎樓面地價約3,000至3,300元，估值約5.42億至6.4億元。上述地盤面積約為38,750平方呎，用作私人住宅用途，最高樓面面積為193,756平方呎。