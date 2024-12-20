大圍美田路住宅地下周五招標　華坊下調估值7%至每呎3000元

地政總署今日（20日）公布，於下周五（27日）起推出沙田大圍美田路的沙田市地段第651號住宅用地招標，截標日期為2025年1月24日，料可提供360伙。有測量師下調地皮估值7%至每呎樓面地價約2,800至3,000元，但因發展規模細料可吸引多間發展商參與。



下調地皮估值7%至每呎3000元

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，大圍美田路政府住宅地，被居屋美松苑、美城苑及美柏苑包圍，往返地鐵站要靠小巴接駁。

區內永泰及萬科的項目將在2026年落成，提供240伙，已申請預售樓花。另外，新地香粉寮項目亦已補地價，可提供約1,200伙單位。

大圍美田路料可提供360伙。

梁沛泓：發展規模細料可吸引多間發展商參與

大圍的住宅有穩固的需求，而今次項目規模比華懋小瀝源官地細近四成，預料可吸引多間發展商參與。有鑑於小瀝源官地第二及第三最高標價均只約 2700元，華坊調低十月初時的估值7%，預算樓面地價介乎2800至3000元。

上述地盤面積約為38750平方呎，用作私人住宅用途，最低的樓面面積為11.62萬平方呎，而最高樓面面積為19.37萬平方呎。