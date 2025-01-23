恒地推新春置業優惠　涉8個新盤共477伙　買家最高獲33888元紅包

恒地（0012）今日（23日）宣布推出限時新春優惠，買家從1月27日至2月28日期間，凡選購指定樓盤住宅單位，可獲贈「迎春接福大紅包」，最高現金回贈為33,888元。



恒基物業代理有限公司董事及營業（一）部總經理林達民表示，集團特意推出新春置業優惠，從本月27日至2月28日期間，買家凡選購指定樓盤住宅單位，可獲贈「迎春接福大紅包」，最高現金回贈為33,888元。優惠涵蓋集團旗下8個新盤，包括The Henley、曉柏峰及Belgravia Place第一期等等，共涉及477伙單位，優惠總值達820萬元。

而該批單位當中，最低售價單位為Baker Circle·Euston 10樓M室，實用面積214平方呎，開放式間隔，折實售價387.1萬元，呎價18,092元。另外，集團旗下全線新盤售樓處於新春期間將照常營業。

至於推盤部署，林達民透露，石硤尾Belgravia Place第二期最快將於2月開售，推出的單位戶型大部分為兩房。