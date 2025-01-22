新世界北角皇都四房示範單位曝光　農曆年後公佈價單主打一房兩房

新世界發展（0017）旗下項目北角皇都，今日（22日）開放一伙示範單位予傳媒參觀，為已裝飾四房一套及儲物室間隔，屬交樓標準。發展商表示，項目部署農曆新年後公佈首張價單，料不少於78伙，主要涉及一房至兩房的細單位。



新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目近日錄得多宗對細單位的查詢，故部署提前以價單形式推售一房及兩房單位，預計農曆新年後公布首張價單，料不少於78伙，定價參考港島區大型綜合發展項目。

她續指，項目現僅餘最後兩伙四房特色大宅待沽。而特色單位買家將享有尊貴業主提名優惠，可提名3位準買家獲贈價單所列住宅物業售價的1%折扣。

右二，新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣。

雙客廳設計 連接特大露台及工作平台

另外，皇都今日開放全新示範單位予傳媒參觀，單位以CLASSY COLLECTION 雅致•邸33樓B2室為藍本搭建，屬四房一套及儲物室連洗手間間隔，樓高3.015 米。單位廳房同向，因應客廳空間寬敞，設計師運用「雙面性」(Duo Living) 設計概念，將客廳劃分為電視區及閱讀區，形成雙客廳設計，並設有特大露台及工作平台連接客廳。

廚房為梗廚設計，家電齊備。另設磁吸配件及下拉式儲物設計，住戶可以按照個人喜好習慣，收納廚具、餐具、調味料及平板電腦等。另外，飯廳亦設有酒櫃，並設特色背景牆。

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智能家居操控屋內電燈、冷氣開關 另設智能窗簾

單位更設有集3大功能的智能家居裝置，住戶可以透過手機應用程式操控屋內電燈及冷氣開關。此外，單位亦配有額外電源接駁位置讓住客安裝智能窗簾。而主人睡房以酒店式設計為靈感。房內設有衣櫃組合，並配備趟板，住戶可以隨時關上，保持空間的整潔和私密性。

浴室方面，採橙色系瓷磚，並設茄士咩色坐廁及面盆。另設有多用途鏡櫃，提供大量儲物空間，方便住戶收納浴室用品。

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