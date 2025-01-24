發展局與地建會就北都會面交流　擬下半年起招標3個「片區開發」

發展局局長甯漢豪昨日（23日）與香港地產建設商會代表會面，就北部都會區（北都）的發展作交流。



局方指，北都是香港未來發展的新策略據點，而其發展規模的龐大和複雜性是香港的土地發展前所未有的。需要採用多元模式，更好運用市場力量，為北都的發展提速、提量、提效。當中，「片區開發」便是發展北都的其中一個新嘗試。發展局正就北都三個「片區開發」試點進行市場意向徵集，三個試點分別位於洪水橋新發展區、粉嶺北新發展區和新田科技城。

交流討論「片區」規模、發展期、基礎設施、付款安排、完工時間等

在交流會上，甯漢豪表示樂見香港地產建設商會對於「片區開發」模式積極表達意見，特別是如何因應「片區」規模較大、發展期較長、同時要求發展商興建基礎設施等特質，在付款安排、項目完工時間等為發展商提供彈性。局方鼓勵香港地產建設商會和其會員在3月31日中午前遞交意向書，就這些課題及其他環節給予具體意見，以敲定日後公開招標的細節和條款。發展局目標是由2025年下半年起至2026年期間陸續為該三個「片區開發」試點招標。

發展局局長甯漢豪。（發展局相片）

發展局昨日（23日）與香港地產建設商會代表會面，就北部都會區（北都）的發展作交流。（發展局相片）

發展局昨日（23日）與香港地產建設商會代表會面，就北部都會區（北都）的發展作交流。（發展局相片）