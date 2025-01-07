賣地計劃｜本季僅推東涌住宅地涉745伙　本財年私樓供應僅達標63%

發展局局長甯漢豪今日公佈本財年第四季（2025年1月至3月）賣地計劃，將招標推出1幅賣地表以外的住宅地皮，位於東涌擴展區106B區用地，涉及3.72萬平方米，提供745伙。她指出，近月港鐵成功售出同區地皮，因此是合適時機。本財年四個季度推合共8,340伙，達標63%，惟未反映第4季不需補地價個案數字。



賣地計劃重點

●本季推東涌擴展區106B號住宅地，提供745伙，僅設簡單招標條款，無需興建任何政府設施及平整土地

●本財年四個季度推合共8,340伙，僅達標63%

●地價收益有高有低、不能倚賴維持政府開支

●大方針是政府主導賣地，如重推勾地表即意味由發展商主導，這與政府方針背道而馳

●樂意聽取發展商意見，大門隨時開放

【17:11】至於交椅洲人工島（明日大嶼）方面，政府剛剛完成相關環評報告，已交予環保處，當局將會繼續做好研究，做好相關前期工作。不過亦需要為發展項目定優次，例如是重要的土地開發項目如北部都會區，或並其他產業、樓房等發展，相關排序會較高。

不建議比較年度賣地數字 如方向正確不會為追求數字而做

【17:07】對於本財年的地價收入預測為330億元，大有機會未能達標，甯漢豪表示，目前地價收入約40億元，惟她不建議比較年度賣地數字，否則無法審時度勢推地。最重要視乎政府主動推地，如果方向正確，不會為追求數字而做，否則會有反效果。她又指出，提高發展商投地興趣是重要的。政府會拆細土地，但不是每一幅土地都適合。

【17:04】甯漢豪亦指出，雖然賣地收入是政府重要收入來源，但以百分比計卻不是佔比最大的項目，僅佔政府全部收入約5%。局方固然希望賣地能帶來進帳，但始終這是由市場主導的行為。她認爲，從近年的市場情況可見，未來不能只依賴賣地收入支持財政；相信之後新一份財政預算案將會向公眾報告全盤的財政規劃。

主動賣地、勾地並行或引起市場混亂

【16:57】被問及會否考慮重推勾地表，發展局局長甯漢豪表示，目前大方針是政府主導賣地，如重推勾地表即意味由發展商主導，這與政府方針背道而馳。

另亦有意見指，政府賣地及勾地可並行，但甯漢豪指這樣也有不好之處，會引起市場混亂，又指政府亦樂意聽取發展商意見，大門隨時開放。

發展局局長甯漢豪。

東涌地曾流標、伙數由400伙增至745伙 平均面積大幅縮小

【16:54】被問到是次地皮重推後增加了伙數供應，會否擔心區内基建無法承載。甯漢豪表示，與專業團隊研究過後，發現區内現有的基建可以進行提升及保養，在提升工程過後便有足夠的承載力承接更多居民入住。

她表示，推地前會了解業界需要，與發展商有一定交流。是次推出的東涌地皮數年前曾經流標，當時可興建400伙，交通不便，建築有困難。但目前已經便利了，因為也可以預興建更多單位，平均單位面積由90平方米變為50平方米。

她又指，東涌擴展區部份其他私人地盤，可以考慮拉低單位面積，可以增加4,000伙單位。局方會評估各方面的承載力，例如污水處理廠等。

東涌擴展區。（張浩維攝）

地價收益有高有低、不能倚賴維持政府開支

【16:49】經濟環境證明不能倚賴地價收益維持開支，地價收益是有高有低的。

問及賣地表是否不夠周詳，她表示，推出賣地表以外的地皮，反映政府不是一成不變，需要審時度勢，哪怕不在賣地表，如果地皮準備好，就可以推出來。

本財年四個季度提供8340伙、達標63%

【16:40】本財年四個季度推合共8,340伙，達標63%，惟未反映第4季不需補地價個案數字。她指出，去年10月份曾指出，本財年私樓供應未必達標，是可預見及合理情況，高息及國際地緣政治因素令發展商保守，發展商需時部署。政府今季續亦以務實及審慎推地，反映政府有土地供應的主導權。

本季度各土地來源提供1100伙

【16:38】市建局將推出旺角山東街項目，提供340伙；私人發展及重建有2個項目，提供共13伙。綜合各土地來源，本季度共1,100伙。

發展商無需建任何政府設施及平整土地

【16:36】發展局局長甯漢豪指出，本季度將招標推出1幅住宅地皮，位於東涌擴展區106B用地，佔地3.72萬平方米，提供745伙。近月港鐵成功售出同區地皮，因此是合適時機。地皮位於海繽區域，以簡單招標條款推出，無需建任何政府設施及平整土地。

市場關注政府地價收益大插水。2024年本港全年（1月至12月）政府合共推出共3幅住宅官地，除了位於柴灣祥民道用作私人興建資助出售房屋的住宅地流標，其餘兩幅沙田住宅地成功批出，合共賣地收入為16.4億元，若連同兩幅電動車充電站地皮計，4幅官地賣地收入合共涉資逾17.4億元。

補地價方面，2024年全年補地價收入錄逾63億元計。若合計政府官地賣地收入及補地價收入，合共為庫房進帳逾81億元的地價收益，較去年全年的349億元，大跌76.7%。

發展局在去年底（2024年12月31日）公佈，邀請市場在3個月內就北部都會區（北都）的三個「片區開發」試點提交意向書。預計成為未來重要土地來源。