房屋局:一手私樓潛在供應10.7萬伙　現樓貨尾飇至2.7萬伙創新高

據房屋局最新數據指出，截至2024年12月底，未來3至4年一手私人住宅潛在供應量約10.7萬伙，較上季的10.8萬伙減少1,000伙。



現樓貨尾2.7萬伙 按季增加6000伙

細分各個類別，落成但仍未賣出的現樓貨尾單位約2.7萬伙，創歷史新高，按季急增6,000伙；興建中但未賣出的樓花單位約6.8萬伙，按季大減9,000伙。

至於已批出土地（熟地）並可隨時動工的單位約1.2萬伙，較上季1萬伙上升約20%或2,000伙。

全年累計有2.43萬伙住宅落成，較2023年1.39萬伙按年增約75%。

私樓落成量按年增約75%

另外，今年第四季本港住宅落成量錄得1.33萬伙，按季增加9,500伙或2.5倍，總計全年累計有2.43萬伙住宅落成，較2023年1.39萬伙按年增約75%。

施工量1800伙、按季跌54%

至於，私人住宅施工量方面則錄1,800伙，按季跌2,100伙或約54%，總計全年累計有1.99萬伙住宅落成，較2023年1.7萬伙按年增17%。