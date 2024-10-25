房屋局：一手私樓潛在供應達10.8萬伙　按季微跌1000伙

政府推地速度減慢，據房屋局最新數據指出，截至2024年9月底第3季數字，未來3至4年一手私人住宅潛在供應量約10.8萬伙，較上季的10.9萬伙減少1,000伙。



現樓貨尾2.1萬伙 按季增加2000伙

細分各個類別，落成但仍未賣出的現樓貨尾單位約2.1萬伙，按季增加2,000伙；興建中但未賣出的樓花單位約7.7萬伙，按季維持不變。

至於已批出土地（熟地）並可隨時動工的單位約1萬伙，較上季1.3萬伙跌約23%。

私樓落成量按季增加八成

另外，今年第三季本港住宅落成量錄得3,800伙，按季增加1,700伙或80%，但按年則增加1,300伙或52%。暫計今年首三季落成量10,900伙，按年增加800伙或7.9%。

施工量3900伙、按季跌6000伙

至於，私人住宅施工量方面則錄3,900伙，按季跌6,000伙或逾6成，按年上升700伙或21.9%。暫計今年首三季施工量18,100伙，按年增加6,600伙或57.4%。