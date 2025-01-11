市場在不斷交替　人口在互相移動　香港是有魅力的國際大都會

世上有一個這樣的城市，住宅樓市的買家之中，外地客佔總成交24%，而在一手樓巿場更是高達近40%。據一項報告顯示，去年香港樓市交投暢旺，全年錄得4.75萬宗成交，其中買家姓名是普通話譯音的多達11,638宗，比前年的6,095宗急增90%，創下歷史新高。這個城市就是香港，一個擁有非凡魅力的城市，儘管樓價被形容為全球第一，依然吸引無數人在這裏買樓投資。並非我個人在唱好香港，這些人的實際行動，比任何人都更有說服力。



一座城市的吸引力，當然不是因為樓價高，也不是因為生活水平高，主要是從它實施的各項制度、管理水平、教育系統、醫療體制、市民質素和地理環境等等來衡量。香港政府招攬人才計劃的成功，繼而打造千萬人口城市的宏偉規劃，都離不開香港擁有的優越感，這一點世界上很少城市能夠做到，難怪網路上總有攻擊香港的言論，因為香港的確讓人既羨慕又妒忌。

外地買家創新高 引入人才利香港

這些買樓的普通話拼音買家當中，有一部份是內地買家，另外一部份是還沒有拿到永久居留權的居民（俗稱新香港人），他們很多是在去年2月底港府對樓市全面「撤辣」之後買進的。港府並非給予他們買樓優惠或回贈，而是將買樓所徵收的物業印花稅調整到與香港人一樣，單憑這條公平的待遇，足以讓外地買家瘋狂入市。這座城市的活力將會再度慢慢呈現，原因是它不斷在優化自己，推陳出新，去蕪存菁。不必勉強鼓勵港人多生孩子，從生小孩到撫養成人，除了會花費政府大量資源，父母還得付出大約港幣500萬元左右的金額，來培養孩子成才。因此港府的高才優才和投資移民計劃，不但能夠吸引資金投資香港，同時有更大的功能，就是吸納大量的優質人才移民來港，節省了香港20年的培養時間和金錢。

從今以後，市場在不斷交替，人口在互相轉移。物業擁有者的改變，為香港帶來新的氣象，將來會有愈來愈多的新移民成為業主，而逐漸老化的本土基層族群，仍然得到充分照顧，會有更多的公屋和資助房屋供他們選擇；另一方面，人口也在互相轉移，人們擔心走了一大批人，減少了大量的勞動力，但卻有更多的優才高才迅速填補，工作崗位的轉換需要一點時間來磨合。港府進一步放寬人才學歷和投資要求，完全符合打造千萬人口城市的要求。還有一點，香港8所重點大學的非本地生收生上限，由資助學額的20%倍增至40%，港府銳意打造留學香港品牌，為教育板塊帶來很多商機，增強本港經濟動力。

自由經濟很珍貴 傳統產業須保護

以上的轉變對香港來說利多於弊。有人擔心外地新移民進入，會與低下階層搶工作崗位、爭奪本地資源，而學生的大幅增加，又憂慮會與港人競爭學位等等。其實非也，香港作為國際金融中心大都會，展現在世人面前的就是自由市場經濟的價值，資金可以自由進出，人口能夠移出移入，才更加令世人嚮往，更顯示這座城市的珍貴之處。

儘管過去幾年港府在財政方面失去了預算，赤字的確很嚴重，今天需要亡羊補牢，重新激活「生金蛋」產業，但是在其他方面的政策，筆者認為尚算不錯。尤其是在長遠發展規劃方面，打造香港成為全球資產管理中心，令大量資金匯集香港；創造千萬人口城市，引入高端人才，為香港帶來無限商機。展望未來，香港需要嚴守「量入為出」的施政方針，保護好能帶來穩定收入的傳統產業。因此，既要提升國際金融中心地位，努力發展創新科技，也要重振樓市股市和旅遊零售飲食等相關行業，全力以赴拼經濟，多元發展創未來。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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