掌上明珠出色　東方之珠退色　香港如何做到財政穩健、量入為出?

首先祝各位讀者聖誕快樂，新年進步！時間過得真快，不經不覺又是年近歲晚，新的一年即將來臨，期望世界戰亂停止，各國和平共處；内地和香港經濟復甦，人人得以安居樂業。



很久沒有去澳門了，趁著聖誕假期與家人再到此地一遊。假日的濠江到處人潮洶湧，無論在各大渡假村酒店博彩，還是去欣賞各項頂級大型表演，都是在享受世界一流的宏偉建築和金碧輝煌的豪華場景，這裡到處充滿熱鬧氣氛；旅遊勝地有經典的大三巴牌坊、龍環葡韻、氹仔官也街等等，還有路氹城這一區最具代表性的各大知名渡假村酒店，路氹金光大道、澳門威尼斯人、澳門新濠影匯、澳門銀河娛樂城、澳門巴黎人等等都位在此區。遊客可以合法博彩娛樂、四處觀光、盡情購物，在這座小城市裏，處處喜氣洋洋。

澳門雖然只是一座小城，卻是世界聞名的旅遊和博彩之都，是屬於富裕的國際都市，澳門的博彩業已超越美國拉斯維加斯成為全球第一，人均生產總值（GDP）134.000美元，排名全球第二；而在這麼一個彈丸之地，每年的旅客數量高達3,400百萬人次，也是世界數一數二。難怪習近平總書記高度讚揚澳門的發展成就，親口宣布澳門是國家的「掌上明珠」。

澳門大三巴。（路透社）

香港人喜歡外出旅遊，這個假期也不例外，有人擔心消費在不斷輸出，可這種現象向來都存在。還好今年訪港旅客也明顯增多，從這個聖誕假期來看，雖然傳統地區較為冷清，但遊客區倒也人流不斷，飲食、零售生意有所增加，據統計約有一成升幅。經歷幾年國際複雜的政經環境和新冠疫情影響，香港經濟佔比最大的金融業和地產業，受到一定程度衝擊，這個「東方之珠」的光芒有所退色。加上旅客消費模式改變，香港很難重回昔日最輝煌的日子，經濟復蘇需要一段較長時間，不過港人適應能力強，懂得靈活變通，最終會找到適合自己發展的經濟模式。

香港與澳門可以說是兄弟城市，香港人口大約是澳門的10倍，自然可稱為大哥，而向來澳門施政也是跟著香港的步伐走，例如樓市政策，香港「加辣」，澳門就跟著加，相反減辣亦然；出入境遊客政策，中央宣布香港「一簽多行」，澳門也接著跟隨，還有衆多類似例子等等。港澳一家親，兩個都是中國實施「一國兩制」的示範城市，澳門今天取得的成就，源於其蓬勃的博彩行業，你可以稱之產業單一，但是以賭博業賺到的稅收，足以令澳門揚威國際，也可以養活全澳居民，富裕的澳門政府每年能夠向居民豪派金錢，就是一個明顯的例子。

重視生金蛋行業 澳門值得借鏡

擁有如此驕人成就，澳門政府沒有自滿，同樣也要開拓其他產業，觀光旅遊、會議展覽、特色產品等，甚至要打造金融市場、科技產業等等。澳門政府從來不放棄傳統的博彩行業，更要利用實力厚雄、跨國龐大的博彩集團公司，投資數以千億元的資金去發展其他產業，幫助澳門經濟多元化發展。筆者欣賞澳門政府和居民的生活態度，他們沒有因爲賭博業可以讓不少人一夜傾家蕩產，身敗名裂，甚至搞到許多家庭妻離子散，而强烈反對賭博業的存在，從而影響澳門政府施政。澳門人懂得衡量得失，為整體大局著想，一個地方一座城市的成功，離不開執政者的英明領導和全體市民的通情達理。

博彩業每年成功為澳門政府賺取豐厚利潤，其龐大的產業鏈，創造了大量的商機和就業機會，使澳門人能夠豐衣足食、安居樂業。這不禁使筆者想到香港的地產行業，地產業同樣是香港傳統行業，更是香港經濟支柱，長期為港府貢獻巨額稅收。然而十幾年來港府施政長期壓抑房地產發展，加上近年樓市不景氣，致使港府地產稅收銳減，去年更是從每年逾千億元賣地收入，急降至83億元，出現千億元的嚴重赤字，而且赤字已是連續幾年，有違《基本法》107條規定「量入為出」的穩健理財方針。

結果今天的香港，需要瘋狂發債度日，政府預算在前後幾年，每年發債1,200億至1,300億元，估計在5至6年間發債高達6,000億至8,000億元，長此下去，香港豈不是變成負債累累。因此筆者認為，香港仍然需要重視房地產業發展，這是香港會生金蛋的行業，新樓巿場的主要買家，有逾3成的登記是普通話譯音，即是內地相關的人士在香港買房；而本地人主要是樓换樓，有能力者買私家樓，能力不足者有資助房屋，以及申請公屋，香港有足夠福利支援基層，社會其實算是很公平。

坦白說，不是有很多城市能有魅力吸引外地資金買樓，這一點讓許多人既羨慕又忌妒，香港應該好好珍惜。假如恢復以往千億賣地收入，加上地產發展帶來相關產業鏈的各項稅收，估計每年可為港府帶來逾3,000億元收入。由此看來，澳門能夠大力發展博彩業，香港應該重視地產業，這樣相信更符合香港目前的經濟狀況，更加可以照顧到整體香港人的利益。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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