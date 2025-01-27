十大屋苑周末錄6宗成交　按週減少1宗　年關將至樓市處季節性淡季

十大屋苑本周末錄得6宗成交，較上週減少1宗或14.3%，零成交屋苑增至7個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，距離農曆新年尚有兩天，樓市仍處季節性淡季，不少市民已收爐或外遊，本週末錄6宗成交，表現已算不錯，相信農曆年後睇樓活動陸續回復正常，交投將會逐步回升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，三個指標屋苑中，僅海怡半島錄買賣成交，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，距離農曆年尚餘兩日，有買家趕「龍尾」入市，海怡半島週末交投活躍，錄4宗買賣成交，平均實用呎價約12157元，全月累錄12宗。

鴨脷洲海怡半島。（資料圖片）

九龍區方面，4個屋苑中，美孚新邨錄1宗成交，其餘「捧蛋」。美孚新邨本週末錄1宗成交，百老匯街89座中層C室，實用面積767平方呎，3房間隔，連大露台外望山景。原業主開價738萬元，最新獲用家以700萬元承接，平均實用呎價9126元。據了解，原業主則於2017年以810萬元購入單位，持貨7年多，是次沽出賬面需蝕讓110萬元或約13.6%。

美孚新邨。

新界區三大指標屋苑亦只得沙田第一城錄得交投。沙田第一城本週末錄1宗買賣成交，中原促成4期38座高層H室，實用面積304平方呎，向東北園景，最新以400萬元成交，平均實用呎價13158元。據了解，原業主於2017年以約459萬元購入單位，持貨8年，是次沽出賬面需蝕讓59萬元或約12.9%。