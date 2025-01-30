蛇年正南、正東地區「大吉」　住所向南開一扇門窗引來好運

投資大行中信里昂發表風水指數報告，預測蛇年樓市走勢。風水指數將香港按九宮飛星分成不同方位，認為今年正北﹑正東及正南地區樓市較佳，其中正南方及正東地區更是「大吉」。



中信里昂指出，每隔二十年，飛星就會輪轉一次。是次飛星輪換正值龍年，九顆飛星在九宮格中變換位置，天像也會波及人間，故運勢預測也與本次輪轉息息相關。年、月、日、時均有周期，獨立並行，而每年和每二十年的新舊交替最為關鍵。

九紫星升格最頂級旺氣吉星

在新的二十年周期中，飛星的特性也有所變動。曾代表破滅的二黑星如今能催生好運，九紫星升格為最頂級的旺氣吉星。另一方面，先前的頂級吉星八白星收斂光芒，退氣回歸中立。

中信里即料在木蛇年，正南方及正東方的樓市是「大吉」。（擷圖來自風水指數網頁）

向南開一扇門窗引來好運

蛇年盛行的方向是南方，屬於離卦☲。無論居於山上豪宅還是狹小住所，向南開一扇門窗都能源源不斷引來好運。

中信里昂又指，每年，九宮飛星會移動到九宮圖內的不同方向和位置。每顆星都有自己的特點，對個人而言有喜有忌。有時，這種喜忌是飛星與生俱來的，有時，個人行為可加以調和。通常每隔二十年設定新的星圖，一顆星可以由吉變兇，由兇變吉。

至於樓市運勢最差位置東北方。

淺水灣。（資料圖片)