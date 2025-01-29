低物慾夫妻入市不靠父幹　擲近六球買飛揚兩房、為住大啲寧棄交通

購置自己的安樂窩是不少人夢想，從事教育行業的楊生及從事文職的太太，合共月入近8萬元，兩人因讀書結緣，相識十年、結婚兩年的他們決意擺脫「無殼蝸牛」生活，於2023年初擲約580萬元築愛巢，購買一伙實用面積483平方呎、位於屯門掃管笏新盤兩房單位。



鍾情人少低密度地區 「抽籤運」爆發抽中飛揚

屯門地處偏遠，被不少人戲稱「大西北」，但夫婦二人反其道而行，情有獨鍾屯門。楊太解釋，二人喜歡人少安靜的低密度地區，居住屯門已久。

當時飛揚推售一期，他們已有置業想法，惟手頭資金未夠上車。楊生表示，待資金累積一年後，恰好見飛揚二期「深水炸彈價」吸引，加上突然行「抽籤運」，竟入飛一抽即中，於是順理成章入市。

從事教育行業的楊生及從事文職的楊太。

入市無需「拜託父母」 低物慾成置業秘訣

香港樓價高企，不少年輕人依靠父母資助置業。楊太稱，他們入市無需「拜託父母」，全憑夫妻二人。學生時期他們已決定買樓，但二人從未計劃儲錢，全因他們屬低物慾人士，變相省出置業資金！

衣著簡單樸素的楊生笑謂，一件衣服他一般穿5至6年，而太太亦對奢侈品不感興趣，故二人平時最大筆的支出除食飯之外便無他。他們更無購車意向，日常多依靠公共交通。參考飛揚停車場每月收費逾4,000元，二人再節省多一筆支出，為置業「添磚加瓦」。

屯門掃管笏新盤飛揚。

楊太懶理樓價升跌 「唔喺靠層樓去投資」

進入美國減息周期，楊太透露，單位承做逾八成按揭，月供2.7萬元，佔兩人收入超過3成，減息後供款壓力有所紓緩。而單位選用建築期付款方法，即可以於收樓前約14日處理銀行按揭申請。

她直言，見買樓後樓市低迷，樓價節節下跌，更見身邊不少準業主抬錢上會（向銀行補差價才能承做按揭），曾擔心需抬錢。但所幸單位估價「估足」，終成功上會。

她笑言，日後將豁達應對樓價下跌，因買樓後無需被業主連年加租，所以不會後悔置業。加上最重要的是，楊太認為「唔喺靠層樓去投資」，故亦無換樓想法，亦懶理樓價升跌。

↓↓屯門掃管笏飛揚兩房↓↓

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鍾情大單位唔將就 一步到位買兩房

出於資金考慮，楊太憶述，置業前家人曾勸說，若購置銀碼相對較細的細單位，則更輕鬆上車，更可當作一種投資，日後靜候樓價升而換樓。但楊太分享，她曾租住過7個屋苑，涵蓋面積不等的新、舊樓。比較之下，她更鍾情大單位，不願為投資而將就入住細單位。

她直指「與其博樓價升再換樓，倒不如經濟緊迫少少，一步到位購置心儀大單位。」故選擇現時的兩房戶。她慨嘆，雖然飛揚距離公司有45分鐘車程，但以現時預算而言，若追求大單位就唯有捨棄交通方便。

買樓人士賜九字真言 楊太「買樓前要先租樓體驗」

最後，楊太為買樓人士賜九字真言，建議「買樓前要先租樓體驗」！她指，上車前最好有租樓經驗，比較過後方知自己對單位的需求。

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