美聯料1月二手註冊量3100宗　涉款210億元　同創4個月新低

美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年1月首27日全港二手住宅 (包括私人住宅及公營房屋) 註冊量合共錄2,944宗，估計1月全月最終可錄3,100宗，屆時將較去年12月全月3,534宗按月下跌約12%，創4個月新低；雖然如此，但宗數比起去年1月2,712宗按年亦高出約14% 。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，金額方面，1月首27日二手住宅註冊金額錄約200.1億元，估計全月最終約210億元，則較去年12月221.1億元下跌約5%，與宗數同樣創4個月新低，而金額亦同樣高於去年同期的1月份約182.2億元 。

600萬元以下註冊宗數2017宗

鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，因此今年1月註冊個案一般主要反映去年12月的市況。若按不同金額的二手住宅註冊量劃分，當中逾600萬至1,000萬元宗數按月跌幅最多，1月首27日錄約581宗，較去年12月同期按月跌約11%；600萬元或以下則錄2,017宗，按月亦跌約7.6%；反觀，錄252宗的逾1,000萬元至2,000萬元，按月微升約2.4%；逾2,000萬元個案錄94宗，按月升約5.6%。