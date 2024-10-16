施政報告後首宗二手成交　太古城三房902萬沽　持貨44年賺20倍

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超今日（16日）宣讀任內三份施政報告，涵蓋不少有利樓市措施，當中包括放寬住宅物業的按揭貸款條件，以及優化「新資本投資者入境計劃」。



當中，二手市場即時有反應，藍籌屋苑太古城錄得施政報告後首宗二手成交，原業主持貨44年帳面大賺逾860萬元離場。至於，新買家則見市場之前開始減息，加上施政報告消息，即時落實決定入市。



太古城三房902萬沽 屬施政報告後首宗二手成交

美聯物業分行區域經理吳肇基表示，是次成交為太古城順安閣中高層H室，實用面積703平方呎，屬三房間隔，單位最初於今年4月以1,068萬元叫價放盤，新近減至960萬元獲洽購，經雙方議價後58萬元後終以902萬元沽出。換言之，單位放盤半年累劈166萬元或15.5%沽出，呎價12,831元。

太古城。(資料圖片)

持貨44年 大賺逾860萬元

據知，原業主則於1980年7月以41.88萬元購入單位，持貨至今44年，是次轉手帳面大賺逾860萬元，單位期內升值20.53倍。