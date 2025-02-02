小陽春未到　十大屋苑周末「零」成交　農曆新年5日長假僅3宗成交

十大屋苑本周末零成交，創近一年新低，對上低位為去年2月10 至11日農曆新年周末，齊創有紀錄以來的農曆新年周末新低，至於5日長假十大屋苑合共錄得3宗成交，零成交屋苑有7個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年期間，樓市傳統表現淡靜，市民忙於拜年、離港外遊等，導致二手交投銳減，買賣兩閒，加上一手市場吸納部份購買力，包括年初四展開次輪銷售的屯門黃金海灣珀岸，一手市場5日假期合共錄逾50宗成交，表現合理，但未算活躍。現時樓市好淡因素並存，入市氣氛較為觀望，料今年的樓市小陽春會「遲到」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，3大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島於農曆新年5天長假期均未錄成交。中原地產太古城副區域營業董事張光耀表示，農曆新年期間，市民忙於拜年及賀歲，亦有大批市民離港外遊，睇樓活動驟減，加上市場缺乏好消息，整體入市氣氛較為觀望，令新春期間太古城買賣兩閒，年廿九(1月28日)至今未有新成交。屋苑1月錄得14宗成交，平均實用呎價14110元，按月分別回落50%及3%。

鴨脷洲海怡半島。（資料圖片）

九龍區方面，4大指標屋苑包括美孚新邨、麗港城、黃埔花園及新都城，5日新春假期僅美孚新邨錄錄得1宗成交。農曆新年5天假期美孚新邨錄得1宗成交，於年初二美孚新邨二期百老匯街39號低層D室以730萬元沽出，實用面積870平方呎，3房1套間隔，實用呎價8391元。

美孚新邨。

新界區三大指標屋苑當中，沙田第一城及映灣園於農曆新年長假期內各錄得1宗成交。沙田第一城於新春5日假期錄得1宗成交，單計周末未有錄得成交，年初一錄得21座中層E室成交，實用面積451平方呎，原則屬於3房間隔，以563萬元沽出，平均實用呎價12483元。原業主於2019年3月以692萬元買入單位，持貨6年，賬面蝕129萬元，單位貶值18.6%。

映灣園於年初三錄得1宗成交，為9座高層E室，實用面積548平方呎，房間隔，成交價547萬元，實用呎價9982元。原業主於2004年以217.6萬元買入單位，持貨21年，賬面賺329.4萬元，單位升值1.5倍。