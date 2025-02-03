最優惠利率維持不變　經絡料仍有減息機會、或降至加息周期前水平

美聯儲1月議息維持利率不變，滙豐銀行今天﹙3日﹚宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前5.25%的水平。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，上周美聯儲議息會議宣布基準利率維持4.25厘至4.5厘區間，另外本港銀行於去年3度下調最優惠利率，幅度及速度均比市場預期更多及更快。而HIBOR一直維持高水平及高於新造按息，加上去年銀行減息幅度已高於預期，銀行因應美息走勢以及現時資金成本考量，暫停調整最優惠利率，現時一般新造按揭息率將維持於3.5厘水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

料首季一個月HIBOR徘徊3厘半至4厘水平區間

曹德明續指，雖然美聯儲暫停減息，不過美國去年12月份核心消費者物價指數（CPI）報3.2%，低於市場預期，為今年減息預期帶來提振作用，相信美聯儲將會審視通脹及就業數據走勢，以及整體經濟環境而決定今年的減息步伐，估計年內仍有減息機會。

香港方面，曹德明料首季一個月HIBOR將繼續徘徊3厘半至4厘水平區間，如美國年內再度減息，本港銀行亦會根據自身商業策略調整息率，不排除跟隨下調最優惠利率（P），最優惠利率亦有機會於年底前降至加息周期前的水平，即實際新造按揭息率或將降至3.25厘水平，挑戰2023年以來的低位。