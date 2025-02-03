老牌紡織廠陷財困　1.1億沽凱旋門「大宅門」銀主盤　九年實蝕8球

市場錄得大額銀主盤成交。凱旋門一伙特色「大宅門」銀主單位最新以逾1.1億元沽出，呎價逾5.6萬元，高銀行估價約16%。據悉，單位原由本地老牌紡織公司冠華國際的主席李銘洪所持有，單位於9年間帳面僅升值一球，連使費計，實蝕逾820萬元。



市場消息指，涉及的單位為凱旋門摩天閣高層A室，實用面積1,955平方呎，四房間隔，屬屋苑特色「大宅門」單位，望開揚維港景。單位早前淪為銀主盤，最新以逾1.1億元易手，折合呎價逾5.6萬元。

根據恒生銀行網上物業估價顯示，單位估值為9,450萬元，即最新成交價較估價高出約16%。

↓↓凱旋門摩天閣高層A室↓↓

冠華國際主席李銘洪1.09億買入

資料顯示，原業主為冠華國際主席李銘洪，他於2016年以約1.09億元買入單位，早前淪爲銀主盤並遭沒收。單位於9年間帳面升值逾100萬元，但連同買賣成本計算，料單位實際虧損逾820萬元。

過去數年低市價沽4伙九龍站單位

消息人士透露，過往李銘洪或相關人士還持有3伙君臨天下及2伙凱旋門單位，惟在過去數年內以合共約2億元沽出其中4伙單位，每伙平均低市價5%至10%。

冠華國際為香港老牌紡織公司，早於1996年於港交所上市，但其後公司於2021年被百慕達最高法院命令清盤後，其股票亦於2022年遭除牌。