1月地產代理人數3.84萬人　連跌9個月　按年累減866人

據地產代理監管局（地監局）最新資料，截至2025年1月底，全港持牌代理人數有38,443人，較上月的38,482人，按月減少39人或近0.1%，連跌9個月累減673人，創2017年12月後逾7年新低。較2024年同期計算，人數亦累跌約866人或22%。



據地產代理統計數字，截至1月底，整體物業註冊宗數為4,923宗，按月少587宗或10.6%。以12月份最新持牌代理人數計，即平均每7.8名代理爭一張單，較上月競爭略為加劇。

至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，截至今年1月底錄17,781人，按月減少84人；反映前線代理的「S牌」營業員牌照，截至1月底錄20,662人，按月增加45人。反映分行數目的營業詳情說明書，1月份最新錄6,626份，按月大減96份。