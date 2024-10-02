9月地產代理人數3.87萬人　連跌5個月　每10名代理爭一張單

據地產代理監管局（地監局）最新資料，截至2024年9月底，全港持牌代理人數有38,677人，較上月的38,723人，按月減少46人或約0.12%，連跌5個月之餘更創自2018年2月錄38,539人後近6年半新低紀錄。



據地產代理統計數字，截至9月底，整體物業註冊宗數為3,836宗，按月減少892宗或18.9%。以8月份最新持牌代理人數計，即平均每10.1名代理爭一張單，較8月份的競爭加劇。

至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，截至今年9月底錄17,959人，按月少3人；反映前線代理的「S牌」營業員牌照，截至9月底錄20,718人，按月減少43人。反映分行數目的營業詳情說明書，9月份最新錄6,793份，按月增加9份。